Denn Humor, das wissen wir alle, ist etwas sehr Individuelles. Dass sogar Geschwister einen total unterschiedlichen Humor haben können, sehe ich an meinen Kindern. Kind 1 ist an Wortwitz, Esprit und Schlagfertigkeit zuweilen kaum zu überbieten. «Weisst du, was nicht stimmt in unserer Familie?», fragte es mich kürzlich. «Du sagst, wir seien eine Demokratie. Aber solange du Judikative und Exekutive gleichzeitig bist, kann ich noch so lange Legislative sein, es nützt mir einen Scheiss!» Während Kind 2 oft eher unfreiwillig komisch ist. So sollte es beim Biologie-Lernen drei Pflanzen nennen, die in den Subtropen wachsen. «Denk doch mal an Zypern», wollte ich ihm helfen. Wir hatten in den Ferien dort Oliven-und Zitrusfrüchte-Plantagen besucht. Kind 2 überlegte und meinte dann überzeugt: «Gyros!»