Kleider machen Kinder

Klamottentechnisch hab ich ripped Jeans aussortiert, Sommerkleider und weisse T-Shirts. Und ihre einst so heissgeliebten K-Pop-Boyband-Shirts. Dafür kaufte sie sich kürzlich ein Bandshirt von «The Doors», ohne eine Ahnung zu haben, wer die waren, geschweige denn, was sie für Musik machten. Einfach weil sies cool fand. Geht voll nicht in meiner Welt. Ich hab ihr dann mal eine halbe Stunde lang «Break On Through», «Light My Fire» und Co. um die Ohren gehauen. Wobei ich zugeben muss, dass das Shirt gar nicht so schlecht zu ihrem sonstigen Style passt: Netzstrümpfe, Jupes, Cargohose, schwarz. Und Eyeliner. Viel, viel, viel Eyeliner. Täglich.