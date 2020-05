«Haalllooo …. aufstehen. So ein Seich, du wirst ganz bestimmt nicht blind, wenn ich die Rollläden hochlasse. Bist du ein Vampir oder was? Gut, so bleich wie du bist, könnte mans fast meinen. Ein paar Schritte ausserhalb des Hauses würden dir echt mal guttun. Ja, ich weiss, deine Freunde dürfen nicht raus, und mit deiner Mutter kannst du dich nicht in der Öffentlichkeit sehen lassen. Du weisst schon, dass sich das widerspricht, gell. Wenn all deine Freunde eh nicht draussen sind, sieht uns auch niemand.