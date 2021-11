Zwar musste sich der Begriff «hobbylos» im Jahr 2011 im Kampf ums Jugendwort des Jahres mit dem 11. Platz begnügen. Aber er hält sich seit über zehn Jahren im Wortschatz der Schweizer Jugend, auch wenn es heute nicht mehr so oft verwendet wird. Die Bedeutung bleibt die gleiche: langweilig, beziehungsweise gelangweilt. Wird jemand gefragt, ob er oder sie «hobbylos» sei, bedeutet das so viel wie «Hast du keine (anderen) Hobbys?» was wiederum so viel bedeutet wie «Bist du so gelangweilt, dass dir nichts besseres in den Sinn kommt als was auch immer du gerade gemacht hast?» Positiv gemeint ist das nicht.