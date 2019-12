3. Ich bin nicht die Frau für all eure (Not-)fälle. «Nein, ich hole dich nicht vom Flughafen ab. Also gut, noch dieses eine mal. Nein, du kannst dein Zeug selbst waschen, hast du keine Waschmaschine? Also gut, noch dieses eine mal. Nein, jetzt bin mal nicht ich dran mit Kochen an Weihnachten. Ach, du magst meine Pilzrahmsauce so gern? Also gut, noch dieses eine mal.»