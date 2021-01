Ich muss gestehen, dass ich mir diese Gedanken gar nie wirklich gemacht habe. Zum einen wohl, weil meine Kinder älter sind als ihre Tochter und es nicht mehr ganz so schlimm finden, wenn ich mal schräg schaue. Zum anderen, weil sich in unserem Alltag – zumindest auf den ersten Blick – gar nicht so viel geändert hat. Ich arbeite so oder so im Homeoffice, wenn ich keine Termine habe, die Kids verbringen einen Grossteil ihrer Zeit in ihrem Zimmer, ausser beim gemeinsamen Essen oder wenn ich mal beim Lernen helfe. Also alles wie immer?