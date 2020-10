Staatswillkür? Rücksichtnahme!

Ich habe meinen Sohn auch zu Hause behalten, bis seine Schwester negativ getestet ist. Vorgeschrieben wäre das nicht gewesen. Und so richtig in den Kram passt es mir auch nicht. Er gehört nämlich nicht zu den schulischen Selbstläufern, die zu Hause einfach funktionieren. Ich muss da immer und immer wieder nachfragen, nachschauen, abfragen. Und es ist nicht so, als hätte ich keine Arbeit. Und auch wenn ich die Chance, dass er infiziert ist, für sehr klein halte, will ich die Gefahr so gut wie möglich reduzieren.