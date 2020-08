Dass eine Krise das Beste und das Schlechteste in den Menschen an die Oberfläche spült, ist nichts Neues. Aber das, was da in den Köpfen von gewissen erwachsenen Menschen momentan vorgeht, ist wirklich haarsträubend. Von Verschwörungstheorien (ich meine, kommt schon, was will Bill Gates – oder sonst irgendjemand – mit der Weltherrschaft anfangen?) über idiotische Demonstrationen gegen Corona-Massnahmen bis hin zur vehementen Bekämpfung der Maskenpflicht.