Es geht nicht ums Wort cringe. Ich weiss, dass ich als Mutter per se peinlich bin, und das ist gut so. Es geht ums Herausstreichen von und Herumreiten auf Dingen, die man nicht ändern kann. Zum Beispiel wie man redet, läuft, atmet. Es ist nicht schlimm, dass sie das an mir peinlich finden - aber es geht ins Gleiche wie Nr. 2 hinein: Ich will nicht, dass meine Kinder Dinge anprangern, für die die Angeprangerten nichts können - angefangen bei gewissen Eigenschaften bis hin zur Hautfarbe.