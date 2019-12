Warum stresst ihr euch so an Weihnachten?

Und last but not least: Es ist überhaupt kein Muss, mein Gesicht an jeder Weihnachtsparty im Umkreis von 27 Kilometern zu zeigen. Und ich brauche keinen Super-Duper-Grund, wenn ich absage. Ich habe keine Zeit muss reichen. Weil ich diese grad lieber anders investiere. Zum Beispiel in «Drei Nüsse für Aschenbrödel» am Fernsehen. Oder darin, meiner Tochter beim Backen zuzuschauen. Oder in den x-ten Versuch, den Kaninchen das Elchgeweih aufzusetzen. Aber ich habe gerade gemerkt, dass ich damit aufhören sollte – schliesslich sollen auch unsere Haustiere entspannte Festtage haben.