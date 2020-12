Was braucht es, damit es Teenagern gut geht?

Dann stelle ich mir jeweils die Frage: Würde ich es merken, wenn es so wäre? Ich wage zu behaupten, meine Kinder recht gut zu kennen. Trotzdem würde ich nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass ich es auf jeden Fall mitbekommen würde, wenn es ihnen eben mal nicht gut gehen würde. Umso mehr überlege ich mir, was ich tun kann, damit sie happy sind. Auch da komme ich zu einem relativ ernüchternden Schluss: Je älter sie werden, desto weniger. Klar, ich kann ihnen das Leben nicht unnötig schwermachen, aber in ihrem Alter ist ihr soziales Umfeld fast wichtiger als das Elternhaus. Und wenn da etwas in Schieflage gerät, ist meine Chance, es wieder geradezubiegen, wohl nicht so gross, egal, wie sehr ich es möchte.