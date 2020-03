Der ganz normale Wahnsinn

Wie erklärt man seinen Kindern diese verrückte Welt?

Corona, Flüchtlingskrise, Erderwärmung. «Was ist nur los mit dieser Welt?», fragt die Tochter unserer Familienbloggerin. Was soll man da sagen? Wie erklärt man seinen Kindern, was gerade passiert? Sandra C. versuchts.