Über Selbstfindung, Selbstakzeptanz und Liebe im Allgemeinen

Liebe Welt,



Wünschen wir uns nicht alle, so akzeptiert zu werden, wie wir sind? Wer so nicht nur akzeptiert, sondern geliebt wird, ohne sich verstellen zu müssen, hat im Leben wohl das grösste Glück gefunden. Doch wie schwer muss es wohl sein, verheimlichen zu müssen, wer wir sind, was wir fühlen und denken, aus Angst, die Welt könnte uns ablehnen, ja, sogar verachten für die Tatsache, dass wir nicht der Norm entsprechen. Aber normal – was ist das eigentlich? Wer hat uns gesagt, was normal und was abnormal ist? Oder besser gesagt: Wer nimmt sich das Recht, uns zu sagen, wir seien normal oder nicht normal? Irgendwann scheint die Gesellschaft beschlossen zu haben, dass nur die normal sind, die heterosexuell sind. Aber was ist mit den anderen? Den Bi’s, den Homosexuellen, Transsexuellen, Asexuellen, Pansexuellen, Queeren und all den anderen aus der LGBTQ+-Community? Wieso müssen diese Menschen häufig verbergen, wer sie wirklich sind? Das ist doch so, als würden wir Braunäugigen von Geburt an blaue Kontaktlinsen tragen, weil vielleicht irgendwer mal beschlossen hat, es sei normal, blaue Augen zu haben? Was, wenn wir aufgrund unserer Haarfarbe diskriminiert werden würden? Das wäre unfair, Haarfarben kann man allerdings ändern. Schwieriger wird es da in der Art und Weise, wie wir fühlen.