«Dark» – Die letzte Zeitreise

Die Darsteller haben nun internationale Popularität erlangt. Das wurde Mark Waschke bewusst, als er in Berlin eine «Tatort»-Folge drehte: Ein Reisebus mit Südamerikanern hielt in der Nähe, und ein Tourist wollte wissen, was hier gedreht wird. Als Waschke ihm erklärte, das sei sowas wie «CSI Berlin», erbleichte der Mann und stammelte: «Wait a second – YOU ARE NOAH?!» Waschke: «Danach gab’s Selfies mit der kompletten Busbesatzung …»