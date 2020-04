«Das Boot» – Höllentrip unter Wasser

Auch in der 2. Staffel geht es unter und über dem Meeresspiegel zur Sache. Der erfahrene U-Boot-Kommandant Johannes von Reinhartz (neu dabei: Clemens Schick) sticht mit U-822 in geheimer Mission in See. Als jedoch die Loyalität des Kapitäns infrage gestellt wird, nimmt U-612 unter dem Kommando von Ulrich Wrangel (Stefan Konarske) die Verfolgung auf.