«Das Letzte, was er wollte» – Im Nebel der Intrigen

Die Schriftstellerin Joan Didion hat einen ganz spe­ ziellen Schreibstil: sehr per­sönlich, oft fragmentarisch, als seien es Notizen. In ihren Dreh­ büchern (z. B. dem «A Star Is Born»­ Original) bekommt man das weni­ ger mit, aber in ihren fünf Romanen sehr wohl. Deswegen gelten sie auch als schwer verfilmbar.

Regisseurin Dee Rees hat sich trotzdem drangewagt. Nach ihrem Netflix­-Erfolg mit «Mudbound» ad­ aptierte sie Didions bislang letzten Roman «The Last Thing He Wan­ ted» (1996), in dem sie der Jour­nalistin Elena McMahon (Anne Hathaway) aus Washington folgt.