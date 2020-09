«Das letzte Wort» – Jeder beisst mal ins Gras

Du bist echt der beschissenste Scheissvater der scheissverschissenen Scheisswelt. Fick dich!» Den letzten Worten an einen geliebten Menschen wird in der Regel viel Bedeutung beigemessen. Die eben erwähnten sind die des 15-Jährigen Tonio (Juri Winkler) an seinen Vater. Kein Wunder verhält sich der Junge nach dessen Tod seltsam. «Das letzte Wort» ist der neuste Wurf aus Deutschlands Netflix-Küche. Karla Fazius (Anke Engelke) ist Tonios Mutter und somit die Witwe des Mannes, der unerwartet das Zeitliche segnete. Der Tod ist eine trübe Angelegenheit. Aber müssen es Beerdigungen deswegen auch sein? Nein, findet Karla, und beschliesst, Trauerrednerin zu werden. So begleitet sie von nun an andere Hinterbliebene.