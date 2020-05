«The Plot Against America» – Amerika über alles

«The Plot Against America» basiert auf einem Buch, das der 2018 verstorbene jüdische Autor Philip Roth 2004 geschrieben hat. Die Idee einer alternativen Geschichtsschreibung mit einer faschistischen Infizierung der USA tauchte u. a.in der Amazon-Serie «The Man in the High Castle» (2015; 4 Staffeln) nach Philip K. Dick auf, in der die Nazis den Weltkrieg gewannen.