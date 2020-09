«Ted Lasso» – 7 You’re offside, you stupid bastard!

Wie entlarvt man einen vermeintlichen Fussballexperten? Indem man ihn auffordert, die Abseitsregel zu erklären. So ergeht es auch dem Titelhelden der gleichnamigen Comedyserie «Ted Lasso». Doch der denkt nicht daran, sich aus der Fassung bringen zu lassen, und überspielt sein Unwissen mit einem Spruch: «Das ist wie bei der Pornographie. Schwer zu erklären, aber man weiss es, wenn man’s sieht.» Ted Lasso (Jason Sudeikis) ist ein US-Football-Coach, der in einem kleinen College in Kansas seinen Schülern Beine macht. Dann heuert ihn ein englischer Fussballclub als Trainer in der Premier League an. Und das, obwohl Ted von Fussball nicht die geringste Ahnung hat. Das spricht sich rasch herum.