«Tiny World» – In der Welt der Winzlinge

Ach, schon wieder eine Tierdokureihe! Ja, aber hier geht es für einmal nicht um Elefanten, Tiger, Wölfe und Bären, sondern um klitzekleine Tierchen, die krabbeln, fiepen, summen und quieken. Der Sechsteiler taucht ab in die Welt winziger Helden und kleiner Monster mit Superkräften. In der Savanne, im Dschungel, auf Inseln, im Garten, im Wald oder in der Wüste – überall wimmelt es von faszinierenden Mini-Kreaturen, über deren Leben wir – so offenbart es die Dokuserie – leider doch eher wenig wissen.