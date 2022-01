Wie geht’s dir heute?

Einsamkeit ist so gesundheitsschädigend wie rauchen

Nur Verlierer*innen fühlen sich einsam, so die gängige Meinung. Dabei kennen alle das Gefühl der Einsamkeit. Ein Drittel der Menschen in der Schweiz leidet sogar darunter. Wir sagen, was Betroffene und Angehörige tun können.