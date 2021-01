Zeit für Muscheln!

Alles über Austern, Moules & Vongole

Moules, Austern oder Vongole – die Muschel-Hits können wegen Corona diesen Winter leider nicht in Brasserien oder an Ständen genossen werden. Also ab auf den heimischen Herd damit. Sie schmecken und gelingen nämlich auch zu Hause. Worauf wir achten müssen, weiss Fischspezialistin Marina Hofmann von Bianchi AG in Zufikon, dem Spezialisten für Fisch, Muscheln und Krustentieren.