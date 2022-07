Gerichte mit Zitronen sind im Sommer besonders begehrt. Nichts erfrischt und erfreut den Gaumen mehr. Und in Kombination mit Teigwaren sind die Zitrusfrüchtchen unschlagbar. Auf Tiktok und Instagram hat die amerikanische Rezeptqueen Emily Mariko ein neues Gericht vorgestellt, das viral durchstartet: Lemon Pasta. Zugegeben, umwerfend sieht es auf dem Teller nicht aus, aber es ist super einfach und ganz schnell zubereitet. Alles was es dafür braucht, sind Spaghetti, Zitronen, Butter und etwas Pastawasser. Zutaten also, die eigentlich im Küchen- und Kühlschrank vorrätig sind. Also nichts wie ran an die Pasta.