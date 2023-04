Deshalb schmeissen wir den übrig gebliebenen Salat, Bananenschalen und so weiter ins Grüngut. Macht ihr auch so? Dann haben wir Bad News für euch. Diese Dinge gehören nämlich gar nicht auf den Kompost! Aber keine Sorge, wir zeigen euch, worauf ihr beim Kompostieren achten müsst, damit es der Umwelt wirklich was bringt.