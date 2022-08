Was man bei Akne lieber nicht essen sollte

Vermeiden: Lebensmittel aus Kuhmilch

Es ist ein altbekanntes Problem: Verdrücken wir eine Pizza mit mächtig Mozzarella on top, spriesst am nächsten Tag mit ziemlich grosser Wahrscheinlichkeit ein saftiger Pickel. Doch sorgen nicht nur Käse und Milch für Akne, auch «gesunde» Lebensmittel wie Joghurt oder Quark verursachen Unreinheiten. Schuld daran sind die Stresshormone, die Kühe heutzutage durch das viele Melken ausschütten. Das Hormon Cortisol landet in der Milch – auch in Bio-Produkten – und begünstigt Akne. Die Lösung für reine Haut liegt in pflanzlichen Alternativen. Auch Produkte aus Schafs- und Ziegenmilch sind für das Hautbild deutlich besser als die von der Kuh.