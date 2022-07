300 g griechischer Joghurt

4 Teelöffel Vanilleextrakt

6 Esslöffel Honig oder Agavensirup

(für 2 Portionen)

Die Zutaten in einem Mixer vermengen, bis eine glatte, fluffige Konsistenz entsteht. Die Masse dann in ein gefriersicheres Behältnis geben und in den Gefrierschrank stellen. Nach 45 Minuten mit einem Spatel gut durchmischen und erneut für zwei Stunden in den Gefrierschrank stellen. Für die perfekte Konsistenz holt man den Frozen Joghurt alle 30 Minuten raus und mischt nochmal mit einem Spatel durch. Vor dem Servieren aus dem Kühlfach nehmen und etwas antauen lassen, bis er cremig, aber dennoch fest ist.