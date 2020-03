Was eignet sich zum Einfrieren und was nicht?

Es steht fest: Mindestens bis zum 19. April 2020 haben in der Schweiz alle Restaurants und Bars geschlossen. Wer nicht täglich stundenlang auf den überlasteten Lieferdienst warten möchte, der greift endlich wieder öfter selbst zum Kochlöffel. Ja, auch im Notstand können wir uns weiterhin gesund und ausgewogen ernähren. Einziger Unterschied zu vorher: Wir denken voraus, um nicht mehr jeden Tag in den Supermarkt gehen zu müssen. Aber was tun, wenn unsere Lebensmittel trotz durchgeplanter Einkaufsliste doch mal drohen sollten, schlecht zu werden? Wir zeigen, was wir lieber gleich zubereiten und was sich prima dazu eignet, für einige Zeit eingefroren zu werden.