Darum kann Yoga unsere Libido stärken

Manchmal hat man einfach keine Lust. Auf Sex. Und das ist okay. Ist man aber schon zum vierten oder fünften Mal komplett lustlos, machen sich die ersten Zweifel breit. Was läuft da unten falsch? Stimmt was nicht mit uns? Und warum haben wir eigentlich keinen Bock? Keine Panik auf der Titanic! Eine niedrige Libido ist keine Seltenheit und übrigens nix, wofür man sich schämen müsste. Allerdings gibt es dennoch Leute, die eigentlich ganz gerne Sex hätten und darum an ihrer Libido arbeiten wollen. Kennt ihr? Dann hätten wir da mal einen Vorschlag: Yoga.