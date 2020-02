Hier in diesem Büro gibt es Menschen, die haben ein Keilkissen auf dem Stuhl. Für eine bessere Haltung am Schreibtisch. Seit heute Morgen weiss ich, was man damit noch so machen kann. Da habe ich erfahren, dass es das allgemein bekannte Sofakissen unterm Po beim Sex ersetzen kann. Beziehungsweise, dass es für besseren Sex designte Keilkissen gibt, die denen aus Büroräumen stark ähneln. Die trockene Büroluft vibriert plötzlich ganz sexy.