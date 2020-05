Ja, wir können Tampons falsch verwenden

1. Ihr schmeisst Tampons in eure Handtasche

Der häufigste Fehler zuerst, denn wir haben ihn alle schon (mehrfach) gemacht: Kurz bevor wir am Morgen auf dem Haus stürmen (also damals, als man das noch tat) schmeissen wir schnell drei, vier Tampons in unsere Handtasche und sind stolz, dass wir unser Leben für einmal im Griff haben. Leider müssen wir euch enttäuschen. Denn Tampons, die gemeinsam mit Schlüssel, Sonnenbrille und Smartphone in unserer Tasche herumwirbeln, können schnell gefährlich werden. Wird ihre Schutzhülle beschädigt, ohne das wir es bemerken, können Bakterien eindringen, die dann über den Tampon in unseren Körper gelangen. Hallo, Scheidenpilz.