Langsam aber sicher können wir es deutlich spüren: Die weibliche Sexualität und Lust werden mehr und mehr enttabuisiert, wir schämen uns nicht mehr für Sextoys und Vorlieben und leben frei aus, worauf wir Lust haben. Das ist gut so – doch wie alles im Leben gibt es auch hier eine Kehrseite. Und die heisst Routine. Irgendwann wissen wir, wie wir am schnellsten zum Höhepunkt kommen. Ins Bett legen, Hand anlegen, kommen, fertig. Erotik, Erregung, Kopfkino? Das war einmal. Würde das Gleiche in einer Beziehung passieren, würden wir uns Sorgen machen. Warum also nicht bei uns selbst?