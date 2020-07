Plötzlich ist Sand in der Vagina – was jetzt?

Die beste Möglichkeit

Wer lieber sandfrei bleiben will, könnte natürlich von vornherein auf Sex am Strand (oder jede andere Aktivität, die Sand in unmittelbare Nähe zu unserem Intimbereich bringt) verzichten. Man könnte aber auch einfach ein paar Vorkehrungen treffen. Ein grosses Handtuch mitbringen zum Beispiel. Das verringert die unangenehmen Folgen direkt um ein Vielfaches. Legt man das zusätzlich auf eine Strandliege, sinkt die Wahrscheinlichkeit für Sand an unpassenden Stellen noch weiter. Auch eine gute Idee: trockene Extra-Unterwäsche für «danach» (wer schon mal Sand im Badeanzug hatte, weiss, wie schwer der wieder raus zu bekommen ist). An alles gedacht? Dann müsst ihr eigentlich nur noch ein Plätzchen finden, an dem ihr ungestört seid …