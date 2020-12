«Ich bin impulsiv und instabil»

Jlona Dreyer liebt die Kult-Punker Die Toten Hosen – so sehr, dass sie sich ein Tattoo mit einer Liedzeile der Band auf ihre Brust stechen liess: «Ich halte einen Dolch und ’n Kuss für dich bereit». Warum sie sich von diesen Worten so angezogen fühlt, realisiert sie erst Jahre später: «Als ich 2018 die ­Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung erhielt, wusste ich, warum ich diesen Spruch schon früher so liebte.» Dreyer begab sich für drei Monate in die Psychiatrie in Zug – «das half».