Don't worry, drink tap water!

Die Antwort ist JA! Denn auch «hartes» Leitungswasser, das einen höheren Kalkgehalt aufweist, kann bedenkenlos getrunken werden. Dass Trinkwasser die Verkalkung der Arterien begünstigt und damit die Herzgefässe verstopft, ist ebenfalls ein Mythos. Im Gegenteil! Unser Trinkwasser enthält jede Menge Mineralstoffe wie Magnesium oder Kalzium, die essenziell für unseren Organismus sind. Kalzium beispielsweise ist für unseren Knochen- und Zahnaufbau wichtig, während Magnesium eine grosse Rolle in der Muskel- und Knochengesundheit spielt. Damit der Konsum also problematisch würde, müssten wir täglich unglaubliche Mengen an Wasser trinken, was schier unmöglich ist.