Kann man nur am Bauch abnehmen?

Wie man eine Fettleber erkennt

In ihrem Ratgeber stellt die Autorin verschiedene Methoden vor, wie man zu Hause testen kann, ob man eine Fettleber hat. Ein Hinweis gibt zum Beispiel bereits der Blick in den Spiegel: Ist man eher Apfel- oder Birnentyp? Wenn sich die überschüssigen Kilos eher im oberen Bereich, also Oberbauch, Oberkörper und am Hals ansammeln, spricht man vom Apfeltyp. Dieser lagert in der Regel mehr Bauchhöhlenfett an als der Birnentyp, wo sich die Extra-Pfunde vor allem rund um Hüfte und Oberschenkel ansammeln. Diese Typisierung alleine reicht natürlich nicht, um Gewissheit zu haben. Alle Tests, die man selber durchführen kann, geben lediglich Hinweise. Will man es genau wissen, sollte man sich an seinen Hausarzt oder seine Hausärztin wenden. Dort werden die Blutwerte analysiert und ein Ultraschall gemacht.