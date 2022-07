Zungen werden nicht gekämmt

Warum nur unsere Haare strählen und pflegen, wenn wir das auch bei der Zunge tun können? Um das Putzen zu vereinfachen, benutzt man am besten eine Zungenbürste- oder ein Schaber an. Nach dem Zähneputzen kann damit simpel, schnell und gründlich gereinigt werden. Einfach so weit hinten wie möglich ansetzen und sanft über die Zunge ziehen. Wichtig: nicht vergessen das Hilfsmittel zwischen dem mehrfachen Ansetzen zu waschen.