Selbstbeobachtung nach Innen: Eine Kombination aus Selbst- und Fremdwahrnehmung. Für sich zu überlegen, was kann ich wirklich gut. Sich auch fragen, ob man mit dieser aktuellen Version seiner Selbst in einer Beziehung sein wollen würde. Überlegen: Was würden andere sagen, was sie an mir schätzen. Jemand mit einer gesunden Trilogie kann das ohne Probleme beantworten. Jemand, der sich noch nicht gefunden hat, tut sich schwer damit.