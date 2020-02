Warum wir ruhig mal auf die Knie gehen dürfen

Mit alten Mustern brechen

Well … Es war auch mal Tradition als Jungfrau in die Ehe zu gehen und nach der Hochzeitsnacht (die teils mit Publikum vollzogen wurde) ein blutbeflecktes Laken aus dem Fenster zu hängen. In der jüngsten Vergangenheit haben wir von besagten Laken erfreulicherweise nicht mehr viele gesehen. Woran liegt es also dann, dass wir uns so an den Geschlechterrollen festkrallen? Sind wir schlicht zu gemütlich oder geht es uns Frauen zu gut in der angenehmen Position, einfach abwarten zu können? Wir müssen nichts organisieren, keine Ringe kaufen und gehen vor allem nicht das Risiko ein, möglicherweise mit einem gebrochenen Herzen statt einem Verlobten aus der Situation herauszugehen. Natürlich ist da etwas dran. Trotzdem finden wir: Wer nicht länger warten möchte, der sollte seinen Mut zusammen nehmen statt deprimiert in der Ecke zu hocken.