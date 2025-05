Jungfrau

Mit ihrer pedantischen Art spricht die Jungfrau alles an, was ihr gerade nicht passt. Läuft etwas schief, kann sie es nicht einfach so durchgehen lassen. Sie ist gründlich und überkritisch. Obwohl Menschen, die zwischen dem 24. August und 23. September geboren wurden, das pedantischste Sternzeichen haben, äussern sie stets mit Fingerspitzengefühl ihre Meinung.