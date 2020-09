Wie ist das Verhältnis des ZFF zu Hollywood?

Dank meinem Vorgänger Karl Spoerri sehr gut. Wir sind das wichtigste Herbstfestival und das zweitgrösste im deutschsprachigen Raum. «Green Book» hatte seine Europapremiere bei uns und gewann später den Oscar als bester Film. Das Gute an den Amerikanern ist, dass sie Kapitalisten sind: Solange wir ihnen etwas bringen, nehmen sie sich Zeit. Sehr viele haben auch eine Beziehung zur Schweiz. Entweder ist ein Kind in einem Zuger Internat gewesen oder sie haben ein Haus in Gstaad oder besuchen ihr Geld in Zürich. Und Hotels wie das «Dolder» oder das «Baur au Lac» sind für sie Disney-Schlösser. In Zürich ist alles «nice and easy».