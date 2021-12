Handlettering mit Brushpen

Dank den neuen Onlinekursen der LandLiebe können Sie das Handlettering jetzt ganz bequem von zu Hause aus erlernen. Via Datenleitung kommt Bettina Berrut nämlich zu Ihnen in die gute Stube. Pandemie-sicher. Der On-Demand-Kurs umfasst sechs Video-Sequenzen. Sie absolvieren den Kurs in Ihrem Tempo und wann Sie Zeit haben und erlernen so das Schönschreiben.

Das Kursmaterial (Kursunterlagen, Brushpens, Papier) senden wir Ihnen per Post zu und die Video-Sequenzen stehen Ihnen während 6 Monaten zur Verfügung.

Was Sie sonst noch brauchen? Viel Zeit zum Üben und etwas Geduld