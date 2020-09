Bis in die 70er-Jahre wurden in der Schweiz Kinder weggesperrt und misshandelt. Im Dokumentarfilm «Hexenkinder» von Regisseur Edwin Beeler – der aktuell in den Kinos läuft – erzählen neben MarieLies Birchler vier weitere Betroffene, wie sie in kirchlich geführten Heimen gequält und geschlagen wurden. Die meisten leiden bis heute an den Folgen. Ihre Geschichte öffentlich zu machen, war für Birchler nicht einfach. «Ich schämte mich dafür, ein Heimkind zu sein.» Kollegen und Freunden erzählte sie jahrelang von einer glücklichen Kindheit auf dem Land in Basel.