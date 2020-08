Früh erreichte die Corona-Welle das Oberengadin. «Wir mussten uns schnell darauf einstellen», sagt der Gemeindepräsident Riet Campell, 65. «Denn die ganze Gemeindeverwaltung und alle Mitarbeiter haben im Januar neu angefangen. Das war eine Herausforderung für uns.» Als ersten Schritt hat die Gemeinde Freiwillige gesucht, die für betagte Menschen Besorgungen machen oder sie betreuen. «Mehr als 50 Personen haben sich gemeldet. Es war schön zu sehen, dass wir füreinander da sind.» Bei Rosina Pinchera, 37, vom Volg konnte man per Telefon sagen, was man braucht. Sie machte die Einkaufstaschen bereit, und Freiwillige lieferten aus. In der Primarschule führten die Lehrer ein Kästli-System ein. Die Schülerinnen und Schüler konnten darin gestaffelt Aufgaben abgeben und holen.