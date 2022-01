Was halten Sie von der Schweizer Illustrierten?

Die Schweizer Illustrierte ist einer der bedeutendsten Titel in der Schweizer Medienlandschaft. 1911 gegründet als erste Illustrierte der Schweiz, ist sie dank der treuen Leserschaft seit vielen Jahren die wichtigste und beliebteste Wochen- und Familienzeitschrift der Deutschschweiz. Von Jung bis Alt, auf dem Land, in der Agglomeration und in der Stadt – alle kennen die Schweizer Illustrierte. Das macht uns stolz und dankbar. Dennoch sind wir stets bemüht, das Magazin weiterzuentwickeln und regelmässig die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Leserinnen und Leser zu erfahren. Daher laden wir Sie herzlich ein, an einer Marktforschungsstudie teilzunehmen.