Der unbeirrbare Kampf hat mit ihrer Vergangenheit zu tun. Ameti kommt 1993 während des Kriegs in Jugoslawien zur Welt. Weil ihr Vater ein oppositioneller Politiker ist, bricht die Polizei eines Nachts in das Haus der Familie ein und nimmt ihn mit. Ameti ist damals drei Jahre alt. Danach fliehen ihre Eltern in die Schweiz – nach Oerlikon in Zürich. «Ich will solche willkürliche Polizeigewalt nicht noch mal in der Schweiz erleben.»