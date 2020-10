Was nehmen Sie persönlich aus dieser Zeit mit?

Seiler: Kunst zu machen, ist für mich wichtiger denn je. Im Dialog bleiben, sich austauschen, bewusst leben. In den letzten neun Jahren warf ich nur etwa zweimal Essensreste weg. Ich hegte die Hoffnung, dass sich durch die Zäsur in unserer Gesellschaft etwas verändert. Aber dafür war der Lockdown nicht radikal genug.

Grosjean: Ich sehe es ähnlich. Selbstverständlich wünsche ich mir, ich hätte mehr Zeit fürs Lesen, nicht nur für die Lektüre von Fachliteratur. Aber auf der anderen Seite fühle ich mich meiner Arbeit verpflichtet. In meinem Beruf ist der Tag nicht um 17 Uhr mit dem Nachhausegehen zu Ende. Und das fägt auch! Lesen kann ich, wenn ich pensioniert bin!

Seiler (lacht): Genau das ist die Kontroverse! Wir wissen, wie wir entschleunigen können. Aber worauf will man wirklich verzichten?