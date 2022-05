Wir suchen das Schweizer Dorf des Jahres!

Das kulturelle Leben in der Schweiz ist während der Pandemie beinahe erloschen – jetzt lassen wir es wieder aufleben! Viele Dörfer landauf, landab bieten aussergewöhnliche kulturelle Schätze – und die wollen wir nun würdigen und in der Schweizer Illustrierten, in «L’illustré» und «La Domenica» vorstellen.