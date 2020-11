Die Drohnen erinnern an Kolibris. Sie wiegen nur wenige Gramm, können in kürzester Zeit Höchstgeschwindigkeiten erreichen und auf der Stelle schweben. Besonders beeindruckend sind die akrobatischen Flugkünste: Rückwärtsfliegen oder eine 180-Grad-Seitenwende. Ein komischer Kauz müsse man als Besitzer allemal sein, um in der Welt des Drohnensports Fuss zu fassen, ist Timothy Trowbridge, 28, überzeugt. «Dass wir Nerds sind, ist nicht nur ein Vorurteil. Es stimmt! Die meisten von uns investieren den Grossteil ihrer Freizeit in dieses Hobby. Wir lieben es, zu tüfteln, zu schrauben oder virtuell am Computer zu trainieren.»