9 wissenswerte Fakten über Abtreibungen in der Schweiz

Wer selbst nie mit einer ungewollten Schwangerschaft konfrontiert war, hat meist nur eine lückenhafte Ahnung davon, welche Rechte einer Frau in dieser Situation zustehen. Seit dem Entscheid des Obersten US-Gerichts, das Abtreibungsrecht zu kippen, kam es in den vergangenen Tagen zu massiven Unruhen und erschütterten Reaktionen. Der vorwiegend konservativ besetzte Supreme Court machte den Weg frei für strengere Abtreibungsgesetze und -verbote, die in einigen Bundesstaaten bereits in Kraft sind oder drohen.