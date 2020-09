Dass die Eltern ihre Kinder am Anfang begleiten, ist selbstverständlich. Aber wann ist der richtige Zeitpunkt, um die Kleinen alleine losziehen zu lassen? Für Schulwegexperte Pascal Regli von Fussverkehr Schweiz ist klar: So früh wie möglich. Seine eigenen Kinder hat er nur am ersten Kindergartentag begleitet, danach schafften sie den Weg alleine, erzählt er. «Unsere Kinder sind bei recht einfachen Bedingungen gestartet: Der Schulweg war nur 800 Meter lang und beinhaltete eine einzige Strassenquerung über eine Quartierstrasse.»